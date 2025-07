CELJE Razkrinkali nov poskus goljufije na škodo EU

Kriminalisti so kazensko vadili trojico osumljenih, ki naj bi preko dveh podjetij skušali ogoljufati proračun EU.

Nezakonito naj bi nameravali pridobiti 340.000 evrov, namenjenih sofinanciranju sončnih elektrarn.

Preiskavo usmerja evropsko tožilstvo. Za goljufijo v škodo EU je zagroženih do osem let zapora, aretirane pa bodo ovadili tudi zaradi ponarejanja listih, kjer jim grozi do dve leti zapora.

Kakor navajajo na Policijski upravi Celje, so osumljenci v okviru različnih upravnih postopkov za pridobivanje dovoljenj z uporabo ponarejene dokumentacije lažno prikazovali dejansko stanje ter z namernim prikrivanjem zamolčali ključna dejstva in si na ta način želeli pridobiti sredstva za sofinanciranje prek javnega razpisa, ki se financira iz Kohezijskega sklada EU.

Ker so policisti hitro ukrepali, do izplačila ni prišlo.

(fotografiji sta ponazoritveni)

PŠ