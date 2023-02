CELJE Razkrinkali deveterico nasilnežev

Kriminalisti so razkrinkali deveterico nasilnežev v starosti od 20 do 50 let, ki so v enem od celjskih gostinskih lokalov prejšnji mesec napadli varnostnike, jim grozili in jih tudi ranili, hkrati pa še razdejali inventar na terasi.

Po dveh opravljenih hišnih preiskavah v Celju so pri osumljencih zasegli pištoli z naboji, več palic za napad, bokser in električne vodnika. Skupina ima na vesti tudi oktobrski napad na 30-letnika (bil je huje ranjen) v celjskem lokalu in novembrski rop na Mariborski, ko je bil žrtev 23-letnik, ki je ostal brez denarnice.

Poleg slovenskih članov tolpe so med njimi tudi državljani Srbije ter Bosne in Hercegovine, za dva je preiskovalni sodnik zahteval tudi izgon iz države, četverico so pridržali. Osem so jih kazensko ovadili za nasilništvo, poškodovanje tuje stvari, grožnje in rop.

PŠ