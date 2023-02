CELJE Rajevićeva zgodba o nesreči na trhlih nogah

Celjsko sodišče je v nadaljevanju sojenja 37-letnemu zobozdravniku Ivanu Rajeviću, obtoženemu poskusa umora nekdanje partnerke Suzane Mihajlovski na stopnišču stanovanjskega bloka ob Savinji pred letom dni, danes zaslišalo policiste in zdravnika, ki so obravnavali storilca in oškodovanko.

Vsi so potrdili, da jim je oškodovanka kot napadalca z nožem omenjala Rajevića, pri čemer je bila prisebna, čeravno v močnem šoku. Da ni bila niti pod vplivom mamil, je potrdil tudi konjiški zdravnik Nejc Ribič, ki jo je pregledal že v reševalnem vozilu.

Oškodovanka je ob prihodu policistov že precej krvavela iz desnega boka, kamor je bila zabodena, v rokah pa je držala ročaj noža, s katerim je bila zabodena, rezilo pa se je odlomilo.

Spomnimo, da sta nekdanja partnerja dogodek kasneje nameravala prikazati kot nesrečo. Prihodnji teden bodo na sojenju nastopili izvedenci.

PŠ