CELJE Rajević nagnjen k zavajanju, vbod z nožem je bil silovit

Celjsko sodišče je dopoldne nadaljevalo glavno obravnavo zoper 37-letnega celjskega stomatolo ga Ivana Rajevića (nazadnje je bival v Laškem), obtoženega poskusa umora nekdanje partnerke Suzane Mihajlovski.

Izvedenec klinične psihologije dr. Tristan Rigler je obtoženega označil za visoko intelekturalnega, vendar čustveno nestabilnega in delno narcisoidnega. Pri njem je prepoznal tudi težnje po zavajanju in manipulaciji, zmožen je impulzivnih in nasilnih reakcij.

Obtoženi je nekdanjo partnerko zabodel v začetku lanskega leta na hodniku stanovanjskega bloka ob Savinji v Celju. Po dejanju, ki ga skuša prikazati kot nesrečo, je pobegnil, a so ga kmalu prijeli.

Sodno medicinska izvedenka dr. Simona Šramek Zatler je povedala, da je rezilo oškodovanki prebodlo jetra in ledvice, zato bi lahko izkrvavela, a je bil zdravniški poseg pravočasen. Trajnih posledic nima, so pa v njeni krvi našli sledi kokaina in še nekaterih drugih substanc.

»Najbolj verjetno sta si z napadalcem stala nasproti, ta pa je glede na globino rane moral zamahniti precej silovito.«

Sojenje se nadaljuje konec meseca.

PŠ