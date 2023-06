CELJE Radiologija se pobira, SBC v minusu, prihaja kirurg Klokočovnik

V celjski bolnišnici imajo trenutno 1090 neodčitanih radioloških izvidov, število pa še upada.

Kakor je dopoldne poudarilo vodstvo bolnišnice, so od lani izgubili pet radiologov, tako da jih v Celju dela le še sedem, vendar so uspeli zagotoviti osem pogodbenikov, z dvema pa se še dogovarjajo.

Povprečna čakalna doba je 45 dni, a naj bi jo postopoma skrajšali na sedem dni, kakor določa zakon.

Splošna bolnišnica Celje (SBC) posluje boljše, kot lani, promet so povečali za dobrih deset odstotkov, a so po besedah direktorja dr. Dragana Kovačiča (na sliki) še vedno v rdečih številkah.

Danes so tudi uradno objavili, da so uspeli podpisati pogodbo s priznanim kirurgom dr. Tomislavom Klokočovnikom (na naslovni sliki) in njegovo ekipo. Klokočovnik velja za najboljšega slovenskega kardiokirurga, 34 let je delal v Kliničnem centru Ljubljana, nato pa ustanovil svojo kliniko. Operativne posege v Celju bo za zdaj opravljal trikrat tedensko.

Več preberite v Celjanu.

PŠ