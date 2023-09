CELJE Prvih 3000 robotskih operacij

V Splošni bolnišnici Celje so ta mesec zabeležili že 3000 robotsko asistiranih operacij, ki jih večinoma na raku prostate izvajajo 13 let.

Celjani so na tem področju v Sloveniji orali ledino, prvih osem let so bili edini, ki so opravljali posege z robotom Da Vinci, ki so ga sicer kupili sami.

Pionir na tem področju je bil kirurg dr. Sandi Poteko (na sliki desno), v bolnišnici pa že razmišljajo o nakupu novega robota, ki bo stal skoraj dva milijona evrov.

Direktor osrednje regijske zdravstvene ustanove dr. Dragan Kovačič (na sliki levo) ob tem razmišlja. »Ko se spominjam začetkov, si ne morem kaj, da ne bi bil nasmejan, kajti kot vsi drugi začetki v regionalni bolnišnici so tudi ti bili relativno težki, spopasti smo se morali s številnimi ovirami, od finančnih do dovoljenj za delo. Rad se spomnim, s kakšnim entuziazmom smo se takrat spopadali z nalogami.«

Več preberite v Celjanu.

PŠ