CELJE Prvi teden vpisali 15 oseb brez zdravnika

V Zdravstvenem domu Celje so prvi teden delovanja ambulante za bolnike, ki nimajo izbranega zdravnika, vpisali 15 neopredeljenih pacientov.

Prvi dan, v ponedeljek, so vpisali zgolj enega, nato se je zaradi povečane prepoznavnosti povečal tudi vpis. Na Celjskem je nekaj manj kot 3000 ljudi brez osebnega zdravnika, od tega je polovica tujcev.

Zainteresirane so seznanili, da jim samo zavoljo vpisovanja ni potrebno prihajati v ambulanto, temveč naj to storijo le v primeru obolevnosti oziroma ko potrebujejo recept, bolniški stalež ali napotnico. Do konca meseca bo ambulanta za neopredeljene delovala po ustaljenem urniku, nato ga bodo glede na potrebe prilagodili.

