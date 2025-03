CELJE Prostovoljci na Hudinji selijo dvoživke

Tudi v Celju številni prostovoljci pomagajo pri selitvi dvoživk, večinoma žab, ki se spomladi iz prezimovališč napotijo v mlake, jezera in druge stoječe vode.

Veliko dvoživk med prečkanjem cestišča konča pod kolesi avtomobilov, prostovoljci pa želijo zmanjšati njihovo smrtnost in ohraniti vrsto, spolzko cestišče pa je nevarno tudi za voznike.

Na lokaciji med Zgornjo Hudinjo in Lahovno (gre za eno od mnogih črnih točk v Celju in okolici) takšne akcije, ki običajno trajajo nekaj tednov, izvajajo že deset let. Vsak dan spravijo na varno med 350 in 400 dvoživk, ki nato nadaljujejo pot do mrestišč.

PŠ