CELJE Promet v City centru Celje lani presegel obdobje pred korono

Vodstvo največjega regijskega nakupovalnega središča City centra Celje (CCC) je danes predstavilo rezultate poslovanja ter novosti in načrte za naslednje obdobje.

Kakor ugotavlja center managerka Darja Lesjak, se pozitivni trend nadaljuje tudi letos, ko obeležujejo 17 let delovanja središča v tej obliki in s tem imenom.

»Ne pozabimo, da so koronski ukrepi lani veljali še aprila, a smo ne glede na to v primerjavi s prejšnjimi leti ustvarili 120 milijonov evrov prometa pri nekaj več kot 4,6 milijonov nakupovalcev. Lahko smo zelo zadovoljni, promet je za pet milijonov evrov večji, kot je bil pred korono. Tudi letošnje številke kažejo dober trend. Veseli nas, da so neobičajni časi minili in da so ljudje nakupovanje znova vzeli za svoje«, je med drugim poudarila Lesjakova.

Največja letošnja naložba City centra Celje bo postavitev sončne elektrarne na strehi objekta. Veljala bo 1,2 milijona evrov, z njo pa bodo pokrili približno petino svojih potreb.

Na sliki: Center managerka Darja Lesjak, v ozadju nastajajoča sončna elektrarna.

PŠ