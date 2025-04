CELJE Priznanja MOC in zaposlenim v celjskem zaporu

Uslužbenci celjskega zapora Dušan Peganc, Borut Vinko, Bogdan Arčan in Dejan Čelan so prejemniki pohval, ki so jih ob 30-letnici republiške uprave za izvrševanje kazenskih sankcij podelili na Brdu pri Kranju.

Pohvala za vidnejše dosežke je šla v roke Jake Kopitarja in Albine Podpečan Čretnik, Mestna občina Celje pa je prejela priznanje za sodelovanje s celjskim zavodom za prestajanje kazni. To se nanaša predvsem na doprinos zaprtih oseb pri urejanju okolja, v čistilnih akcijah in ob naravnih nesrečah, kot je bila predlanska ujma.

Priznanja in pohvale je podelila pravosodna ministrica Andreja Katič. (

PŠ)