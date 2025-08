CELJE Pritisk v zaporu je popustil

Predvsem zaradi upada tujske problematike oziroma nedovoljenih prestopov meje se je posledično zmanjšalo tudi število zaprtih oseb.

Razmere v slovenskih zaporih so sicer še vedno kritične (najbolj v Ljubljani, kjer so zmogljivosti tamkajšnjega zapora presežene za 68 odstotkov), v Celju pa so se nekoliko izboljšale, kar ugotavlja tudi direktor Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora v Celju Tomaž Bračko (na sliki).

Kot je povedal, se prezasedenost trenutno giblje med 25 in 30 odstotki, vendar ocenjujejo, da so zdaj razmere takšne, da je z zaprtimi osebami mogoče normalno delati.

Osnovna zmogljivost zapora v Celju sicer znaša 97 postelj.

PŠ