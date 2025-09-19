CELJE Primer Radonjič bo zastaral

Celjsko sodišče je dopoldne zaključilo ponovljeno sojenje nekdanjemu ljubljanskemu sodniku Zvjezdanu Radonjiču.

Zaradi razžalitve in obrekovanja zdaj že vrhovne sodnice Andreje Sedej Grčar leta 2019 (v povezavi s primerom Mirka Noviča, ki ga je sodil, ter prijavo na Sodni svet) je proces trajal štiri leta.

Ker bo zadnje od treh kaznivih dejanj zastaralo v začetku novembra, obramba pa je zahtevala neposredno zaslišanje desetih prič, sodnica datuma nadaljevanja sojenja sploh ni določila, saj ga je dotlej nemogoče končati.

PŠ