CELJE Prijeli vlomilca, ukradli moped, požar pred lokalom

Celjski policisti so med pravkar minulim vikendom imeli nekaj več dela, kot običajno.

Na Ljubljanski cesti je nekdo ukradel motorno kolo znamke Piaggio MP3 300 Sport (na naslovni ponazoritveni sliki), kovinsko modro-zelene barve, letnik 2023, ki je bilo parkirano na dvorišču stanovanjske hiše.

S hitrim posredovanje so policisti v Štorah ujeli vlomilca, ki je poskušal vlomiti v prostore tamkajšnjega Petrolovega bencinskega servisa. Uspelo mu je samo poškodovati vhodna vrata, s čemer je nanesel okoli 2000 evrov gmotne škode. Prijeli so ga v bližini servisa in mu odvzeli prostost.

Okoli pete ure zjutraj je zagorelo pred gostinskim lokalom na Grevenbroichovi. Ognjeni zublji so poškodovali vhodna vrata, okno in mizo pred lokalom. Gasilci so s hitro intervencijo preprečili, da bi ogenj zajel še notranjost. Vzrok požara še ugotavljajo.

PŠ