CELJE Prijeli trojico vlomilcev in napadalcev

Celjskim kriminalistom je uspelo prijeti 33-letnega Hrastničana ter 19- in 49-letna Celjana, ki jih sumijo več vlomov in napadov v Celju.

Na podlagi dobrega opisa oškodovanca, ki so mu na Trubarjevi vlomili v hišo (ukradli so nakit, ročno uro, več fotoaparatov, gotovino in nekaj drugih stvari), so jih prijeli na bližnji Ljubljanski cesti.

Ugotovili so, da je Hrastničan vlomil tudi v hišo v Trnovljah (ukradel je denar), avgusta je občanki na Gledališki iztrgal torbico ter pobral denar (ob tem je padla in se lažje ranila), listnico pa vrnil, osumljen je tudi majskega ropa na Kovinarski, ko je vstopil v stanovanje in od lastnika zahteval denar, kartico in telefon, nato pa z njimi pobegnil. Sumijo ga še vloma v drugo stanovanje na Kovinarski (vzel ni ničesar) ter vloma v gostinski lokal na Teharski cesti, kjer je odnesel več žganja in cigaret.

Zanj je bilo odrejeno sodno pridržanje, druga dva osumljenca so izpustili, preiskavo pa še nadaljujejo.

Vsi trije so odvisniki od drog, sredstva za preživljanje in nakup droge pridobivajo večinoma s kaznivimi dejanji. Prednjači Hrastničan, ki je že bil obsojen, velja pa za bolj nasilnega in se loteva šibkejših oseb.

PŠ