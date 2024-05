CELJE Prijeli serijskega požigalca

Celjski kriminalisti so prijeli 38-letnega Celjana, ki ga sumijo najmanj treh požigov, dveh primerov poškodovanja tuje stvari, trikrat pa naj bi z vnetljivo snovjo povzročil splošno nevarnost.

V zadnjem letu dni je s podtaknjenimi požari (maj in september 2023 in marec 2024) v podjetjih na Iršičevi in dvakrat na Ipavčevi lastnikom nanesel okoli 61 tisočakov gmotne škode, ko je zažgal leseno ograjo, v leseni del objekta pa je dvakrat nastavil vnaprej pripravljen hitro vnetljivi paket (ogenj je zajel večji del zgradbe). V obeh primerih so večjo škodo preprečili gasilci s hitrim posredovanjem.

Lanskega avgusta je na Cesti na grad odvrgel steklenico z vnetljivo tekočino (molotovko), zagorelo je drevje. V oktobru je na zunanjem delu trgovine na Ipavčevi namestil vnetljivo snov in zanetil ogenj. Na Dolarjevi je v suho listje zalučal prižgan vnetljivi paket, kar pa je opazil občan, ki je bil kos ognjenim zubljem.

Trem primerom povzročitve splošne nevarnosti policisti dodajajo še dva primera poškodovanja tuje stvari. Lanskega julija je na Iršičevi zanetil ogenj na paletah v ograjenem skladiščem prostoru tamkajšnjega podjetja, naslednji mesec pa se je spravil na stanovanjski objekt v Jamovi ulici, kjer je prav tako s hitrim vnetljivim paketom zažgal leseno ograjo.

Prijeli so ga na osnovi okrepljenega nadzora na kritičnih območjih, kakor tudi na osnovi posnetkov nadzornih kamer. Domnevajo, da ima na vesti še več tovrstnih kaznivih dejanj.

V hišni preiskavi so zasegli več predmetov in pripomočkov za podtikanje ognja, mamila ter predmete, prirejene za napad (hladno orožje).

Preiskovalni sodnik ga je poslal v pripor.

PŠ