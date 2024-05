CELJE Prijeli roparja poslovalnice celjske zlatarne

S celjske policijske uprave so sporočili, da so v petek uspeli prijeti roparja, ki je pred natanko tednom dni oropal poslovalnico Zlatarne Celje na Kocenovi v celjskem mestnem jedru.

Gre za 43-letnika z območja Kočevja, ki so ga že privedli k preiskovalnemu sodniku. Prepoznali so ga podlagi zbiranja podatkov in pregleda posnetkov nadzornih kamer.

Storilec je prodajalki zagrozil z uporabo sile, nato pa stopil za pult in iz blagajne pobral dnevni izkupiček. Pobegnil je v smeri železniške postaje.

Isto poslovalnico so napadli že oktobra 2022, tudi takrat je celjskim kriminalistom hitro uspelo prijeti osumljenca.

PŠ