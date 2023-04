CELJE Prijeli 53-letnika, ki je unovčeval ponaredke stotakov

Celjskim kriminalistom je uspelo prijeti 53-letnega slovenskega državljana, ki ga sumijo kar 16 primerov ponarejanja denarja.

Že v drugi polovici prejšnjega meseca se je na Celjskem (v manjšem delu tudi v Ljubljani in Mariboru) v obtoku pojavila večja količina stoevrskih bankovcev. Največkrat so bili unovčeni v trgovinah, kioskih in gostinskih lokalih.

Kriminalisti so osumljenca izsledili z zbiranjem obvestil in drugimi preiskovalnimi dejanji. Odvzeli so mu prostost, ob aretaciji so mu iz žepov potegnili še ducat ponaredkov po sto evrov, ki jih kanil spraviti v promet. Preiskovalni sodnih je zanj odredil pripor. Grozi mu od šestih mesecev do osem let zapora.

Generalna policijska uprava in Policijska uprava Celje sta na svojih spletnih straneh objavili navodila in priporočila, kako prepoznavati ponaredke in kaj storiti v primeru, da se nam znajdejo v rokah.

