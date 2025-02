CELJE Prihaja sejemska sezona

Preko 300 razstavljalcev pričakujejo na otvoritvenem sejmu letošnje sejemske sezone družbe Celjski sejmi. Ta bo (iz poslovnih razlogov) nekoliko skromnejša od dosedanjih.

Kot so napovedali dopoldne, bo otvoritvena prireditev združevala pet sejemskih dogodkov s področja zdrave prehrane, lovstva, kulinarike in športa (Flora-Altermed, Apis, Dneve športa, Dneve lovstva in Festival KulinArt), novost pa bo razstava brezglutenskih izdelkov Gluten free expo, ki jo bodo spremljale delavnice o brezglutenski prehrani.

Več preberite v Celjanu.

PŠ