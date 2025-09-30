CELJE Prihaja druga premiera Cankarjeve sezone v SLG

Pred celjskimi gledališčniki je druga sezonska premiera, ki pa bo prva na velikem odru. Niz uprizoritev Cankarjevih del v petek nadaljujejo z igro »In vsi ostali« v režiji Bora Ravbarja.

Pripravili so jo v sodelovanju s Prešernovim gledališčem iz Kranja, eno vidnejših vlog pa ima uveljavljeni igralec in televizijec Aljoša Trnovšek (na sliki).

Direktor in umetniški vodja SLG Celje Miha Golob za začetek napoveduje 15 ponovitev predstave »In vsi ostali« v Celju in Kranju.

Dejal je, da se okoli Cankarja dostikrat sproža veliko negativne konotacije, kot bi bil on kriv, da smo takšni, kakršni smo. »Sam bi se mu na tem mestu rad zahvalil za vse te zgodbe, za vso diagnostiko, iz katere lahko črpamo tudi nek pogled na družbo.«

PŠ