CELJE Pri Trobišu še ne vedo, če je prišlo do trka

Celjsko okrajno sodišče niti po današnjem naroku zoper 46-letnega Škofjevaščana Boštjana Trobiša ni moglo z gotovostjo ugotoviti, ali je v prometni nesreči, ki naj bi jo februarja 2018 povzročil iz malomarnosti, prišlo tudi do trka s kolesarko.

Ta je pred tremi meseci umrla, zato je sodišče danes samo prebralo njene izpovedi, zaslišali pa so še sopotnika v vozilu povzročitelja, enega od policistov ter voznika, ki je poškodovanko odnesel s ceste.

Prvi je tako kot obtoženi zatrjeval, da voznik kolesarke ni zbil, temveč je padla sama, drugi je govoril o trku, tretji pa nesreče ni vide.

Do nje je prišlo na Mariborski v Celju v težkih voznih pogojih (dež, tema, slaba vidljivost), oškodovanka pa je vozila po napačni strani in brez svetlobnih in odsevnih teles.

Prvi dve obsodbi so višji sodniki razveljavili, tretje sojenje pa se bo nadaljevalo septembra, ko bodo zaslišali še drugega policista iz patrulje, obramba pa vztraja tudi pri rekonstrukciji dogodka.

