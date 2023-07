CELJE Pri Liscah umrl 71-letni kolesar

Med vožnjo iz smeri Lisc proti Partizanski cesti v Celju se je včeraj popoldne smrtno ponesrečil 71-letni kolesar. V blagem desnem ovinku je izgubil oblast nad kolesom in padel po klancu. Poškodbe so bile tako huje, da je umrl na kraju nesreče. Varnostne čelade ni uporabljal.

Policija je tudi izdala opozorilo na previdnost zaradi povečanega števila prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev in voznikov električnih skirojev. Kolesarji so bili letos udeleženi v več kot 500 prometnih nesrečah, 300 so jih povzročili sami. Skupaj z včerajšnjo žrtvijo so na slovenskih cestah letos umrli štirje kolesarji. Vozniki e-skirojev so se zapletli v skoraj 80 nesreč, za dve tretjini njih so bili odgovorni sami.

(slika je ponazoritvena)

PŠ