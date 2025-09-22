CELJE Pri Kameniku bodo preverjali zakonitost dokazov

Z branjem obsežne obtožnice se je na celjskem sodišču dopoldne začelo ponovljeno sojenje 53-letnemu Oplotničanu Kristijanu Kameniku.

Na predobravnavnem naroku je sodeloval preko video konference iz mariborskih zaporov. Očitana kazniva dejanja segajo v obdobje 1999-2000, ko je s peterico takratnih soobtoženih (med njimi je bila njegova pokojna mati Marija, še vedno pogrešani brat Konrad in sestra Klavdija, ki pa so jo oprostili) organiziral razpečevanje heroina.

Sojenje, kjer so trije krivdo priznali, so leta 2012 prekinili, tokrat pa Kamenik ni želel podati zagovora in odgovarjati na vprašanja.

Obramba je nato podala obsežen predlog za izločitev dokazov, ki se nanašajo na odredbe v fazi preiskave (odvetnica Maksimiljana Kincl Mlakar se je sklicevala na dokazne standarde ter kršitve sodne prakse vrhovnega sodišča, ustavne pravice in kršenje evropske konvencije o človekovih pravicah), ki jih mora veliki kazenski senat zdaj preučiti, zato se bo sojenje nadaljevalo v drugi polovici novembra, kjer je predsednik velikega kazenskega senata David Špernjak razpisal dva naroka..

PŠ