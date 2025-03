CELJE Pri Celjanu našli drogo in orožje

Celjski policisti so na podlagi odredbe sodišča obiskali 35-letnega Celjana, ki so ga sumili posedovanja droge in orožja.

Hišna preiskava jim je navrgla dobrih 2,7 kilograma konoplje, okoli 200 gramov ekstazija, več kot 200 tabletk ekstazija, okoli 650 gramov amfetaminov, preko 7.000 evrov gotovine, ročno bombo in več kosov hladnega orožja (boksarjev in nožev).

Zasegli so še digitalne tehtnice, naboje, napravo za vakumiranje in še nekaj drugih predmetov.

Osumljenca so privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa ga je poslal v pripor.

PŠ