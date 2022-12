CELJE Previdnost pri uporabi pirotehnike

Prodaja pirotehničnih sredstev polnoletnim osebam je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do prvega januarja, so spomnili na celjski policijski upravi.

Lani so njihovi policisti obravnavali 18 zakonskih kršitev, zasegli so skoraj 1500 petard, v sedmih primerih so uporabniki pirotehnike poškodovali tuje stvari.

V zadnjih letih je največ kršiteljev v starostnem obdobju med 21 in 30 let. Policisti jim lahko izrečejo globo od 400 do 1200 evrov ter zasežejo pirotehnične izdelke, tudi če niso njihova last.

Zelo hude so lahko tudi posledice pri nepravilni uporabi pirotehnike (na sliki).

PŠ