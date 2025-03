CELJE Pretep ter vožnja pod vplivom mamil in alkohola

Celjski policisti so včeraj obravnavali primera nevarne vožnje.

Kazensko bodo ovadili 27-letnika, sicer starega znanca policije, ki je vozil pod vplivom mamil (hitri test je pokazal na kokain) in pri rdeči luči trčil v stoječe vozilo, pri tem je imel nameščene tablice drugega vozila. Pred tem je bil kršitelj udeležen v pretepu na Teharski cesti, v katerega so se zapletli trije pretepači, ki so se z dvema avtomobiloma zatem odpeljali proti Celju. Med vožnjo po pločniku je trčil še v eno vozilo.

Sinoči je na Mariborski cesti zaradi nepravilnega prehitevanja prometno nesrečo povzročil še 22-letnik. Vozil je pijan (namerili so mu dobro promilo in pol) in brez vozniške, tudi v tem primeru pa gre za policistom znanega kršitelja. Trčil je v tovorno vozilo, ki je podrlo drog razsvetljave, ta pa je padel na nasproti vozeč avto. K sreči v njem nihče ni bil ranjen. Povzročitelju so ob tem zasegli še vozilo.

PŠ