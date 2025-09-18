CELJE Prešernova ulica po novem

V sklopu načrtovane celovite prenove širšega celjskega mestnega jedra je tudi obnova vitalno pomembne Prešernove ulice v središču mesta, ki bo povsem spremenila svojo podobo in tudi namen.

Dopoldne so pred Muzejem novejše zgodovine pripravili obsežno predstavitev načrtov po zasnovi arhitekta Tomaža Krušca (slika zgoraj), ki je poglavitne spremembe strnil takole. »Najbolj vidna sprememba bo ta, da bo ulica zaprta za promet. Ne bo pa povsem zaprta. Na začetku bodo količki, na območje Prešernove ulice pa bodo imeli možnost dostopa vsi uporabniki lokalov in stanovalci. Sodišče bo za svoje potrebe imelo tudi možnost kratkotrajnega parkiranja.«

Kdaj bodo spremembe uveljavili, je v domeni celjskem mestne občine. Krušec meni, da bi za preoblikovane ne potrebovali več kot leto dni.

Več preberite v Celjanu.

PŠ