Zaradi porasta števila hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 in respiratornimi obolenji so v Splošni bolnišnici Celje z današnjim dnem sprejeli ukrep prepovedi obiskov pacientov, ki se zdravijo na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo.

Prepoved obiskov velja do preklica ukrepa.

PŠ