Nekaj po šesti uri zjutraj je policija zaprla predel Prešernove ulice v Celju, ki vodi mimo poslopja sodišča.

Pred vhodom v sodno stavbo je nekdo pustil sumljiv predmet, ki so ga bombni tehniki že odprli, a ni imel nevarne vsebine. Osumljenca so posnele nadzorne kamere, vendar ga še iščejo. Sodišče so pred nekaj minutami znova odprli, nekaj obravnav bo danes preklicanih. (PŠ)