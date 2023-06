CELJE Premalo varnostne razdalje

Celjski prometni policisti so včeraj sodelovali v poostrenem nadzoru ugotavljanja varnostne razdalje na avtocesti, ki je potekala po vsej državi.

Odkrili so 47 kršiteljev, enega so opozorili, preostalim pa izrekli 200 evrov globe. Na enak način, vendar z višjim zneskom, so kaznovali voznika, ki je po avtocesti vozil s 194 kilometri na uro, in šoferja tovornih vozil, ki nista upoštevala prepovedi prehitevanja.

Policija opozarja na dosledno upoštevanje varnostne razdalje, ki naj bo primerna glede na hitrost, preveriti pa jo je mogoče s puščicami, ki so narisane na nekaterih avtocestnih odsekih.

PŠ