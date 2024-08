CELJE Preklicali Trento in razglasitev sodbe Radonjiću

Danes bi celjsko sodišče moralo nadaljevati sojenje v zadevi Trenta, kjer sta ob prvaku SDS Janezu Janši na zatožni klopi še Klemen Gantar in Branko Kastelic.

Po naših neuradnih podatkih so narok preklicali, ker sodišče še ni odločilo o vseh 25 izločitvenih predlogih, ki jih je na predobravnavnem naroku podal Janšev zagovornik Franci Matoz.

Zadeva bo v manj kot letu dni zastarala, trojici obtoženih pa še niso prebrali obtožnice.

V Celju včeraj prav tako niso izrekli sodbe nekdanjemu sodniku Zvjezdanu Radonjiću, ki se je zagovarjal zaradi razžalitve in obrekovanja nekdanje sodniške kolegice Andreje Sedej Grčar in tožilke Blanke Žgajnar. Narok so preklicali zaradi zdravstvenih razlogov pri obtožencu.

Kdaj se bosta procesa nadaljevala, še ni znano.

