CELJE Preiskali mladoletniški pretep

Celjski kriminalisti so raziskali pretep, ki je 3. februarja v jutranjih urah izbruhnil na Ljubljanski cesti v Celju.

V njem je sodelovalo šest mladoletnikov in ena polnoletna oseba, ranjena pa sta bila dva mladoletnika, eden huje.

Primer so razvozlali tudi s pomočjo nadzornih kamer. Prišli so do zaključka, da poškodovana mladoletnika nista dajala nobenega povoda za nasilno dejanje, temveč so se nanju spravili zaradi želje po nadvladi nad njima in drugimi mladostniki, zbujanja strahu in uveljavljanja med vrstniki.

Sedmerico so osumili za kazniva dejanja sodelovanja v skupini, ki stori kaznivo dejanje, povzročitve lahke in hude telesne poškodbe in nasilništva. »Nasilna dejanja storjena na tak način so še posebej zahrbtna, zavržna in nedopustna. Mladoletnika, nad katerimi so se znesli, niso zaznamovale zgolj telesne poškodbe, pač pa tudi občutek ponižanja in strahu«, so navedli na Policijski upravi Celje.

na fotografiji: zavarovani dokazi pretepa

PŠ, foto: PUC