CELJE Predstavljajo se slovenski kulturniki zunaj meja

Popoldne bo v Celjskem domu in na Krekovem trgu v središču mesta prireditev Dobrodošli doma. Pripravlja jo Združenje Slovenska izseljenska matica ob sodelovanju Svetovnega slovenskega kongresa, slovenskega izseljenskega društva, Rafaelove družbe ter ob pomoči celjske mestne občine, Zavoda Celeia in Uradom za Slovence v zamejstvu. Na prireditvi se bodo s svojim kulturnim programom z najštevilčnejšo udeležbo doslej predstavili posamezniki in društva, ki delujejo zunaj Slovenije.

Program se bo začel v preddverju kavarne z otvoritvijo slikarske razstave Bodi v cvetju Stephanie Jakovac Bakaj iz Avstralije (na sliki spodaj), razstavo V svetu domišljije italijanskih zamejskih ilustratork Katerine Kalc in Dunje Jogan, otvoritev pa bo pospremil novosadski Moški pevski zbor Fantje (na sliki). Na Krekovem trgu se bodo zatem zvrstili nastopi folklornih skupin Lipa (Muenchen), Brezovica (Reka) in Drava (Augsburg), nato pa še pevskih zborov Ajda (Umag), Kredarica (Novi Sad, na sliki zgoraj), Maturanti RAST 53 (Buenos aires), Natko Štiglic (Reka) in Encijan (Pulj).

Nastopu Otroške folklorne skupine Društva Slovencev Triglav (Banja Luka) bo sledil krajši koncert slovensko argentinske rock zasedbe Ostanki (Buenos aires) in Mešanega pevskega zbora France Prešeren (Skopje). Gotovo bo veliko pozornosti pritegnil tudi Orkester slovenskega združenja meščanov Jožef Špringer (Kakanj), čemur bo ob koncu sledila še zabava in ples ob zvokih ansambla Aleksij Jercog in prijatelji.

Zbrane bodo pozdravili predsednik Združenja slovenske izseljenske matice dr. Boris Jesih, slovenski minister za zamejce Matej Arčon in celjski župan Matija Kovač.

PŠ