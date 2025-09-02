CELJE SLG Pred začetkom Cankarjeve sezone

Slovensko ljudsko gledališče Celje bo svojo 75. sezono, ki bo v celoti posvečena Ivanu Cankarju, začelo in končalo na precej nenavaden način.

Kot so danes povedali, bo uvodna premiera (Zvezde gledamo, da ne bi videli sveta v režiji Jerneja Potočana) 15. septembra v prostorih nekdanjega celjskega gostišča Majolka, zaključili pa jo bodo na Vrhniki.

Napovedujejo šest premier, priložnost so dobili mlajši režiserji, ki največjemu našemu pisatelju ne dajejo toliko politične konotacije in so z njim na splošno manj obremenjeni.

Direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob je zadovoljen, da se Cankar po več kot dvajsetih letih vrača na celjske odrske deske. »Bil je prvi slovenski kulturni delavec, ki je živel od pisanja, bil je glasnik manjšin in marginalcev, kar je danes še posebej pomembno. Odnos do Cankarja je tudi odnos do družbe.«

PŠ