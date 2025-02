Celje potencialno najbolj ogroženo zaradi potresov in terorizma

Ogroženost Celja. Civilna zaščita Mestne občine Celje je v lanskem letu izvedla dve novi oceni ogroženosti Mestne občine Celje.

Terorizem in potresi naj bi območje Celja bolj ogrožali od jedrskih in radioloških nesreč.

Piše: Maja Horvat

Na prvi letošnji seji smo lahko med drugim prisluhnili poročilu o delu Civilne zaščite Mestne občine Celje, tako smo izvedeli, da sta bili lani izdelani dve novi oceni ogroženosti Mestne občine Celje – ocena ogroženosti zaradi terorizma in ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči.

Celje v najvišjem razredu ogroženosti zaradi terorizma

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je leta 2022 izdalo oceno ogroženosti Republike Slovenije zaradi terorizma, v sklopu ocene pa so podali tudi osnovne smernice o tem, v kateri razred ogroženosti od 1 do 5 spadajo posamezne občine. Kot osnovni kriterij ugotavljanja je bila uporabljena ugotovljena ogroženost občin ob posameznih vrstah nesreč, kot so nesreče v železniškem prometu, na morju, zaradi nevarnih snovi in podobno. Tem kriterijem pa so dodali še kriterije, kot so število prebivalstva, gostota poseljenosti, število trgovskih centrov, bolnišnic, športnih igrišč in drugih lokacij, kjer se zbira velika množica ljudi, itd. Posledično se je večina večjih občin uvrstila v 5. razred ogroženosti, kamor so uvrstili tudi Mestno občino Celje. Na območju Zahodno Štajerske regije so sicer nekoliko višje uvrščene tudi občine Velenje – 4. razred, ter Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur in Šoštanj – 3. razred.

Tudi ocena ogroženosti zaradi terorizma, ki so jo lani izvedli na Civilni zaščiti Celje, je prišla do enakega zaključka. V letošnjem letu bodo tako na podlagi pridobljene ocene izdelali nov načrt zaščite in reševanja.

Več o tem, kakšni sta potresna ogroženost in ogroženost od jedrskih in radioloških nesreč, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas danes sveža čaka na prodajnih mestih.