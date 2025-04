Celje postaja srečnejše

Finska je že osmo leto zapored velja za najsrečnejšo državo, med mesti slavi danski Aarhus. Celjani se po lestvici povzpenjamo.

Osmo leto zapored je raziskava univerze v Oxfordu, Gallupovega inštituta in Iniciative Združenih narodov za vzdržni razvoj pokazala, da je najsrečnejša država na svetu Finska. Sledita Danska in Islandija. V prvi deseterici pa sta prvič Kostarika (6. mesto) in Mehika (10. mesto). Slovenija se vztrajno povzpenja na tej lestvici, od lanskega leta je pridobila dve mesti, zdaj zaseda 19. mesto. Pred nami je Avstrija, na 17. mestu, ostale sosede pa so daleč za nami – Italija je na 40. mestu, Madžarska je 69., Hrvaška pa 72. Od 147 držav je na zadnjem mestu Afganistan.

