CELJE Poslovodni osebi nezakonito pridobili za devet milijonov evrov koristi

Celjski kriminalisti so zaključili obsežno, dolgotrajno in zahtevno preiskavo s področja gospodarskega kriminala. Poslovodni osebi gospodarske družbe s celjskega območja so ovadili za več kaznivih dejanj, ki sta jih storili v letih 2021 in 2022 – preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, ponarejanje oziroma uničenje poslovnih listin, poslovno goljufija in zloraba položaja pri gospodarski dejavnosti.

Gre za grosistično prodajo, ko sta za pridobitev svežih likvidnostnih sredstev v sklopu tako imenovanih faktoring poslov ponaredila več poslovnih listin, s katerimi sta lažno prikazovala razpolaganje s terjatvami (premoženjem), da sta pri finančnih subjektih pridobili svež denar.

Sredstev nista uporabila namensko, temveč za financiranje rasti podjetja, ki ni temeljilo na dejanskem poslovanju, pa tudi za nakup zasebne stanovanjske hiše.

Po blokadi računov in pred insolvenčnim postopkom sta zaloge podjetja unovčila s pomočjo druge pravne osebe.

