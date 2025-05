CELJE Pošiljatelj grozilnih pisem zbolel, politiki prišli

Celjsko okrajno sodišče je dopoldne začelo sojenje celjskemu pošiljatelju grozilnih pisem Teodorju Goznikarju, ki pa na obravnavo zaradi zdravstvenih težav ni prišel. Zastopal ga je zagovornik Edvard Ermenc (na sliki). Pisma je naslovil na predstavnike takratnega političnega vrha.

Prišla pa je večina od 41 oškodovancev, šest med njimi jih je leta 2022 v kuvertah prejelo tudi naboje. Razen Mateja Tonina so se vsi – med njimi Zmago Jelinčič, Aleš Hojs, Eva Irgl in Vinko Gorenak – odrekli pravno premoženjskim zahtevkom, kakor tudi kazenskemu pregonu.

Pričakovati je, da bodo v nadaljevanju to storili tudi Janez Janša, Igor Zorčič in Žan Mahnič. Zaradi vmesne spremembe zakonodaje (ta je velevala, da so grožnje, izrečene političnim funkcionarjem, uradno pregonljive) bo tožilstvo obtoženca po uradni dolžnosti preganjalo za 41 kaznivih dejanj, za eno pa na predlog oškodovanca, nekdanjega obrambnega ministra Tonina.

PŠ