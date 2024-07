CELJE Poostreno video varovanje nogometnega obračuna

Celjska policija je poostrila varnostne ukrepe ob nocojšnji nogometni kvalifikacijski tekmi domačega kluba proti Slovanu iz Bratislave, ki bo ob 20,15 uri.

Na štadionu Z’dežele pričakujejo več tisoč navijačev, okoli tisoč naj bi jih prišlo s Slovaške.

Gostujoči navijači v popoldanskih urah načrtujejo ogled celjskega mestnega jedra, kjer jih bodo vse od zbirnega mesta spremljali policisti.

Kot navajajo, bodo na štadionu in v njegovi okolici uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje, da bi zagotovili čim večjo varnost ljudi in premoženja.

Obiskovalci naj upoštevajo navodila policistov in redarjev.

