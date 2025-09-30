CELJE Ponekod krajše čakalne dobe

Po podatkih Splošne bolnišnice Celje je bila konec julija presežena dopustna čakalna doba za zdravstveno storitev pri skoraj 25.500 bolnikih, kar je za 2244 več, kot ob koncu lanskega leta.

V sklopu nedopustno čakajočih so se podaljšale čakalne dobe na področjih ortopedije (endoproteza kolena), travmatologije (artroskopija kolena), nevrokirurgije in kardiologije (PTCA), vendar so se v sklopu nedopustno čakajočih zmanjšale čakalne dobe na področjih gastroenterologije, kardiologije (UZ srca), nevrologije, okulistike, travmatologije (rekonstrukcija križnih vezi) in ortopedije (endoproteza kolka).

V bolnišnici poudarjajo, da imajo v primerjavi z letom 2019 dvajset zdravnikov manj, vendar ti opravijo enako število obravnav.



