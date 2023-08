CELJE Pomagalo je več kot 500 prostovoljcev

Prostovoljnih delovnih akcij za odstranjevanje posledic poplav se je nazadnje udeležilo več kot 500 Celjanov, kar je nad pričakovanji.

Pomagali so sanirati območja Braslovč, Ljubnega, Mozirja, Rečice ob Savinji, Škofje Loke, Žalca in Gornjega Grada, kjer je v delovni akciji skupaj s 50 prostovoljci sodeloval tudi celjski župan Matija Kovač. »Zelo smo ponosni na izjemen odziv našemu vabilu. To je že četrta delovna akcija, ki smo jo v teh dneh organizirali na Mestni občini Celje, za kar se iskreno zahvaljujem tudi mojim sodelavcem, ki so se izkazali z odlično organizacijo. Zahvala gre podjetju Nomago, ki nam je pomagalo zagotoviti avtobuse, številnim podjetjem, ki so se odzvala z donacijami hrane, pijače, opreme in pripomočkov za čiščenje. Celjani smo znova dokazali, da imamo veliko srce. Tudi v prihodnje bomo prizadetim občinam nudili vso potrebno pomoč, saj je dela še veliko.«

Pred odhodom so gasilci iz Varaždina celjski gasilski zvezi predali razvlaževalnike, ki so jih prevzeli člani Prostovoljnega gasilskega društva Zagrad-Pečovnik, ki jim je narasla Savinja poplavila gasilski dom.

