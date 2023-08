CELJE Polulski most znova odprt, na seznamu že blizu 200 prostovoljcev

Most čez Savinjo na Polulah, ki je bil zaprt skoraj od začetka poplav, je zdaj znova prevozen, vendar samo za osebna vozila. Včeraj so na objektu opravili statične preveritve, ki pa so očitno pokazale, da je most dovolj varen.

Na tej lokaciji je sicer predvidena gradnja novega mosta, ki naj bi se na povezavo med Celjem in Laškim navezoval diagonalno, po vsej verjetnost bo tudi brez pilotov, saj bi tako občutno znižali nivo Savinje ob poplavah.

Še naprej ostajajo zaprti mestni park ter splavarska in levška brv, plazovi pa so po zagotovilih pristojnih pod nadzorom.

Po podatkih celjske mestne občine se je vabilu na ponedeljkovo prostovoljno delovno akcijo odstranjevanja škode po poplavi odzvalo že blizu 200 posameznikov. Že doslej je na prizadetih območjih pomagalo 80 celjskih prostovoljcev.

PŠ