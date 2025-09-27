CELJE Policija bo pozorna na nogometne izgrede

Na drevišnjem nogometnem štajerskem derbiju med celjskim in mariborskim moštvom bo pozicija v luči povečanega nadzora uporabila tehnična sredstva za snemanje in fotografiranje.

Že pred 20,15 uro, ko je napovedan začetek tekme, v mestu ob Savinji pričakujejo povečano število navijačev, tudi organiziranih skupin.

»Zaradi zagotavljanja varnosti bomo policisti svoje naloge izvajali v okolici Stadiona Z’dežele in tudi širše. Obiskovalcem javne prireditve svetujemo, da pridejo na stadion pravočasno in pri vstopu ter zadrževanju na stadionu upoštevajo navodila varnostnih in rediteljskih služb ter policistov«, navajajo v sporočilu za javnost.

Zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja bodo spremljali dogajanje tako na stadionu, kot v okolici, in dokumentirali policijske postopke.

PŠ