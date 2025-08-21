CELJE Policija bo drevišnjo tekmo s Čehi poostreno varovala

Policija bo tudi drevi poostreno varovala celjski nogometni štadion in njegovo okolico, kjer zaradi obračuna zadnjega izločilnega kroga konferenčne lige med domačim NK Celjem in Banikom iz Ostrave pričakujejo večje število obiskovalcev.

Na območju stadiona in širši okolici bodo celjski policisti skrbeli za zagotavljanje varnosti, pridružili se jim bodo pripadniki posebnih policijskih enot iz ostalih policijskih uprav, kakor tudi konjeniki in vodniki službenih psov.

Obiskovalce obveščajo, da bodo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje.

Svetujejo pravočasni prihod na štadion, pričakovati je gnečo na parkiriščih, obiskovalci naj upoštevajo navodila varnostnih in rediteljskih služb ter policistov.

Kot je znano, je prepovedan vnos pirotehnike, nevarnih predmetov in transparentov z žaljivo vsebino ali ki spodbujajo k nasilju.

P.Š.