Celje podpira programe veteranskih organizacij

Na Mestni občini Celje so objavili Javni razpis za letošnje sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev.

Razpis je namenjen sofinanciranju letnih programov veteranskih organizacij in društev, ki delujejo z namenom ohranjanja zgodovinskega spomina na pretekla dogajanja in spodbujanja domoljubja. Letos so sredstva za veteranske organizacije povišali za 20 odstotkov, kar pomeni skupno 6.000 evrov oziroma 1.000 evrov več kot lani.

Razpis je namenjen veteranskim organizacijam s sedežem ali enoto na območju Mestne občine Celje, sofinancirani pa bodo programi, ki vključujejo organizacijo prireditev, obletnic, pohodov in srečanj, obujanje in negovanje tradicij, izobraževanja, domoljubno vzgojo ter promocijo Mestne občine Celje. Prijavljeni programi bodo ocenjeni na podlagi več meril, med katerimi so organizacija prireditev občinskega pomena, družabne in druge društvene dejavnosti, obujanje tradicij, število članov s stalnim prebivališčem v občini, delež lastnega financiranja programa in prispevek k promociji občine. Rok za oddajo prijav je 14. marec, razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine. (UC)