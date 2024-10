CELJE Po poldrugem desetletju izdatna podražitev cen uporabe bazena

Upravljalec celjskega zimskega kopališča javno podjetje ZPO je na začetku sezono izdatno zvišalo cene za uporabo zimskega kopališča oziroma vstop vanj.

Nekatere vstopnice so dražje tudi za štirikrat, kar je najbolj razburilo tiste, ki redno obiskujejo kopališče oziroma tiste rekreativce, ki redno trenirajo. Kakor so izračunali, bodo za vstop zdaj odšteli približno 400 do 800 evrov na sezono (predhodno je vstopnica za sto obiskov veljala sto evrov), medtem ko bi za tovrstno udejstvovanje v Ljubljani porabili približno 240 do 300 evrov.

Direktorica ZPO Breda Obrez nam je pojasnila, da gre podražitev pripisati vse večjim stroškom, potrebnih za obratovanje bazena, medtem ko so cene za uporabnike zadnjih 15 let nespremenjene.

Več preberite v Celjanu.

PŠ