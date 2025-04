CELJE Po obvoznici s 137 km/h

Celjski policisti so na zahodni obvoznici sinoči prestregli voznika osebnega vozila, ki je skoraj za dvakrat presegel najvišjo dovoljeno hitrost na tej cestni povezavi. Izmerili so mu 137 km/h, kar ga je veljalo 1200 evrov globe, izrekli so mu tudi prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju države.

V Zadobrovi jim je v roke padel tudi mopedist s predelanim mopedov, ki bi namesto predpisanih 45 km/h lahko dosegel 112 km/h, kar je pokazal izredni tehnični pregled. Vozilo so mu zasegli, poleg obdolžilnega predloga bo moral poravnati še 400 evrov globe in stroške vleke ter tehničnega pregleda.

PŠ