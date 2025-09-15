CELJE Po Mariborski s 136 km/h

Celjski prometni policisti so znova ujeli hitrostnega rekorderja. Tokrat se je »izkazal« mladenič, ki so ga ustavili na Mariborski cesti, potem ko so mu namerili zavidljivih 136 km/h.

Ker gre za voznika začetnika, so zanj vložili obdolžilni predlog, ostal je brez vozniške, pripisali so mu 18 kazenskih točk in izrekli 1200 evrov globe.

V noči na nedeljo so obravnavali še voznika osebnega vozila, ki mu je hitri test pokazal prisotnost prepovedane droge v organizmu. Odredili so strokovni pregled, ki ga je odklonil. Tudi njega bodo doleteli obdolžilni predlog, 18 točk in 1200 evrov globe. Zasegli so mu tudi manjšo količino konoplje.

PŠ