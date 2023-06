CELJE Po izgredih na nogometnem pokalu v načrtu videonadzor

V celjski družni ZPO, ki je med drugim tudi upravljalec nogometnega štadiona Z’dežele, ki so ga na finalu Pokala Union v začetku meseca zdelali ljubljanski in mariborski navijači, skupno gmotno škodo cenijo na 25 tisočakov.

Kako v prihodnje preprečevati izgrede? V tekmah visokega rizika je skoraj nemogoče gasiti razgrete glave, je pa s sodobno tehnologije razgrajače možno prepoznati, zato v Celju že razmišljajo o uvedbi varnostnega videonadzora oziroma to naložbo že načrtujejo.

Povzročeno škodo jim bo povrnila nogometna zveza, ki je kot organizator bila dolžna poskrbeti za varovanje in preprečevanje izbruhov navijačev – skupaj s policijo in redarji.

Razgreteži so uničevali stole, okvir gola in mrežo, nekaj poškodb na zelenici je povzročila pirotehnika. Za primerjavo – vsi navijaški izgredi v minulih letih so na štadionu skupaj povzročili pet tisočakov manj škode, kot spopad Green Dragonsov in Viol.

PŠ