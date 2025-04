CELJE Peterica kriminalcev osumljena 50 kaznivih dejanj

Celjski in mariborski kriminalisti so dopoldne predstavili rezultate skupne preiskave, v kateri so razkrinkali mednarodno kriminalno združbo, ki je tihotapila in preprodajala mamila, pri njenih članih pa so našli tudi orožje in eksploziv.

O aktivnostih združbe so kriminaliste obvestili Francozi, nakar so se vključili še nemški, švedski, hrvaški in bosanski preiskovalci.

Prijeli so peterico osumljencev v starosti od 19 do 47 let, ki jih skupno bremenijo 50 kaznivih dejanj. Zoper dva osumljenca je bilo včeraj odrejeno sodno pridržanje.

Člani mednarodne kriminalne združbe, ki je delovala v Sloveniji, so imeli dobro notranje hierarhično organizirane vloge z jasno določenimi nalogami posameznikov, od organizatorja, dobaviteljev, pa vse do kurirjev prepovedane droge in končnih odjemalcev.

PŠ