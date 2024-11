CELJE Patris Jahiri zdaj pravnomočno obsojen

Okrožno sodišče v Celju je z izrekom zaporne kazni sklenilo proces zoper 38-letnega Patrisa Jahirija.

Prvega januarja 2022 je na sprehajalni poti Ob železnici v bližini celjske Plave lagune iz neznanega razloga štirikrat zabodel dve leti mlajšega Aleša Siršeta in ga hudo ranil, v njegovo takrat še ne dveletno hči pa je usmeril razpršilec.

Sodnik David Špernjak je že sredi oktobra sprejel priznanje obtoženca, ki se je s tožilstvom pogodil za tri leta in osem mesecev zapora. Kazen je že postala pravnomočna.

Jahiri se je dolgo skrival na Kosovu (tja je pobegnil takoj po zločinu), kajti po starših ima tudi tamkajšnje državljanstvo.

V Prištini so ga prijeli, na Kosovu pa je bil v priporu in hišnem priporu, a je tudi od tam bežal, zato so kosovski in naši organi imeli precej preglavic z ugotavljanjem dolžine priporniškega staža.

Njegovi prošnji, da bi kazen prestajal na odprtem oddelku ali v alternativni obliki, saj da mora skrbeti za starše, sodišče ni ugodilo.

PŠ